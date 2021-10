Uitgebrand probleempand in Hattem trekt veel bekijks: ‘Boel had wel helemaal af mogen fikken’

Het is een komen en gaan van nieuwsgierige Hattemers, op de ochtend nadat een felle brand een bedrijfspand aan de 1e Industrieweg grotendeels in as legde. ,,Normaal gesproken is het hier uitgestorven’’, zegt een vrouw, die samen met een vriendin een ochtendwandeling maakt. ,,Maar mensen zijn benieuwd. Ze hebben op internet gelezen wat er is gebeurd en willen het nu met eigen ogen zien.’’