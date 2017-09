Uniek trouwboekje gered van prullenbak in Hattem

Paul Harmens, medewerker collectie Tweede Wereldoorlog van het Historisch Centrum Overijssel, is enthousiast als hij begint te vertellen over de vondst die de afgelopen week in Hattem is gedaan. ,,Een trouwboekje van twee Joden, met een papieren bewijs dat ze voor een rabbijn in Duitsland zijn getrouwd. Zoiets is echt uniek en zie je niet vaak.”

Waardevolle papieren

Quote Mooi dat er op deze manier een stukje geschiedenis bewaard blijft Rolieke Hulst De vriend van Rolieke Hulst was in Hattem bezig met de restauratie van een huis. Het dak lag van het huis, toen hij achter de schoorsteen ‘waardevolle papieren’ vond. ,,Het was eerst al weggegooid, maar later heeft zij er toch weer werk van gemaakt en ben ik wezen kijken. Mooi dat er op deze manier een stukje geschiedenis bewaard blijft”, aldus Harmens. De vinders zelf zijn momenteel op vakantie in Afrika en kunnen daarom geen verdere informatie geven.

Het gevonden huwelijksboekje blijkt van de Joodse Siegfried de Groot uit Zwolle en de Duitse Bertha Lipper. Ze kregen twee kinderen: Dietrich en Marta Clara. Vader Siegfried is tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord in het Oostenrijkse Mauthausen. Moeder Bertha en haar twee kinderen overleefden vernietigingskamp Auschwitz in Polen niet, zo blijkt volgens Harmens uit de geschiedenisbronnen.

Onderzoek

Nu de vondst is gedaan is het tijd voor onderzoek. Want er staat nog wel wat vragen open. ,,We weten bijvoorbeeld niet waarom het boekje van deze Zwolse Joden in een huis in Hattem lag en of ze daar hebben gezeten. Daarnaast proberen we nog te onderzoeken of er nog familie is van deze mensen. Maar zoiets is wel lastig in de vakantieperiode.”