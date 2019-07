Van der Valk bouwt hotel met 140 kamers op bedrijventerrein langs A28 bij Hattem

Het bekende hotelconcern denkt aan de bouw van een vestiging met een capaciteit van ongeveer 140 kamers. Ook voorzieningen zoals horeca, welness en fitness maken onderdeel uit van het plan. Volgens initiatiefnemer Paul van der Valk, die ook betrokken was bij de realisatie van de vestiging in Zwolle, zit de hotelmarkt in deze regio in de lift. ,,De economische groei van de regio Zwolle en de recreatieve mogelijkheden van de Noord-Veluwe bieden nog volop kansen’’, zegt hij in de persverklaring.

Het Hattemse college van B en W reageert verheugd op de plannen van Van der Valk. ,,Ondanks dat we een aantrekkelijk toeristisch Hanzestadje zijn, is met name in Hattem zelf het aantal overnachtingsplekken beperkt’’, aldus wethouder Auke Schipper. ,,Met de komst van dit hotel kunnen nog meer Hanzetoeristen kennis maken met ons mooie stadje en de Noord-Veluwe. Daarnaast ben ik blij met de ruim 200 nieuwe banen die het hotel gaat bieden.

20.000 vierkante meter

Van der Valk heeft een stuk grond gekocht met een omvang van 20.000 vierkante meter, pal aan de snelweg A28. De bedoeling is om komend najaar al te beginnen met het bouwrijp maken van het perceel.