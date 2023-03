Veluws duo aangeklaagd voor belastingfraude en witwassen via exotische eilanden

Vrouw praat bedreiger met vuurwapen om, man zegt sorry en gaat ervan door

Een vrouw van 35 jaar had zondagavond 19 februari wel heel veel overtuigingskracht. Ze fietste rond 23.40 uur over de Geldersedijk vanuit Hattem in de richting van Zalk toen ze merkte dat iemand achter haar fietste. Mét een vuurwapen.