Veluwse horeca klopt aan bij gemeenten voor extra terrasruimte

,,Wij willen in gesprek met de gemeente om te kijken of we extra meters kunnen krijgen voor ons terras’’, zegt Robin Jongbloed. Met zijn partner Bas van Stormbroek heeft hij sinds een jaar restaurant Bij de Jongens aan de Markt in Hattem. Veel vlees op de botten heeft het bedrijf dus nog niet. Zijn personeel is sinds de sluiting vanwege corona opgenomen in de NOW-regeling. ,,Gelukkig is het pand ons eigendom. We hebben dus niet te maken met huurkosten die doorlopen tijdens de sluiting.’’