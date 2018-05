Veluwse molens in rouwstand wegens overlijden Jaap Rouwenhorst

Collega-molenaar Theo Friesema van De Fortuin bevestigt het overlijden van de rasechte Hattemer. De molen in Hattem is maandagavond meteen in de rouwstand gezet, waarbij de meest lage wiek rechts van het midden is vastgemaakt. Ook De Vlijt in Wapenveld en de molen in Veessen zijn de de rouw gezet.

Rouwenhorst raakte in 2007 betrokken bij De Fortuin in Hattem. In 2010 haalde hij zijn molenaarsdiploma. ,,Hij was een enthousiaste man, een echte doener", zegt Friesema, die ook zijn overbuurman was. ,,Jaap was ook een timmerman in hart en nieren en heeft in die zin ook zijn uiterste best gedaan om bij te dragen aan het onderhoud van de molen."