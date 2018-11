Veluwse samenwerking rondom sporten met beperking

Nieuwe bestrating Markt in Hattem laat op zich wachten

6 november Een oplossing voor de hobbelige bestrating op de Markt in Hattem is er nog niet op korte termijn. Eerst gaat wethouder Auke Schipper met raadsleden, enkele inwoners van Hattem en zijn ambtenaren in Zwolle kijken naar de bestrating op de Grote Markt en Melkmarkt.