Verdachte dood Dwoëny van den Brink naar Pieter Baan Centrum

Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank in Zutphen. De zaak gaat in oktober verder, maar ook dan volgt er nog geen inhoudelijke behandeling. Loetje K. was zelf ook aanwezig. Omdat het vervoer van de verdachte – die vastzit in Zaanstad – vertraging opliep, begon de zitting een uur te laat.