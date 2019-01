Verdachte gruweldood Dwoëny uit Hattem verbreekt even stilzwijgen

K. is de afgelopen weken onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat onderzoek is nu afgerond, maar het eindrapport ligt er nog niet. Dat werd duidelijk tijdens een rechtszaak in Zutphen vanmiddag. De verdachte verscheen zelf ook in de rechtszaal. Bij eerdere zittingen beantwoordde hij meestal alleen vragen met één woord, als hij al wat zei. Nu sprak hij zich voor het eerst uit. Niet over het misdrijf zelf, maar over het PBC-onderzoek.

Vermoeiend

K. noemde dat onderzoek ‘heel vermoeiend’. ,,Je moet heel je leven weer opnoemen. Alles wat er gebeurd is, flitst aan je voorbij.” Op de vraag van de rechter hoe het nu met hem is, antwoordde hij: ,,Ik leef met de dag.” Naast het PBC-onderzoek, wacht justitie ook nog op de uitkomsten van een trauma-onderzoek. Van den Brink liep meerdere soorten letsels op, onder andere door een steekwapen. De zaak wordt op 1 april inhoudelijk behandeld.

Dwoëny van den Brink werd in februari vorig jaar levenloos gevonden in haar woning in Hattem. Volgens haar moeder was ze op beestachtige wijze gedood, zo liet ze tegenover deze krant weten. ,,Haar keel was doorgesneden.” Loetje K. was de enige aanwezige in het huis. Hij werd opgepakt en geldt sindsdien als verdachte.

Eerder veroordeeld