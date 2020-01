Vergunning aanvragen kan weer in Hattem, Heerde en Oldebroek na hack-gevaar

Rijksmonu­ment Daendels­huis wordt icoon van Bakkerijmu­se­um Hattem

25 januari Het Bakkerijmuseum in Hattem heeft het monumentale Daendelshuis gekocht. Het Rijksmonument uit 1816 wordt hoofdlocatie van het museum, dat nog vier andere panden in de nabijheid heeft. ,,Het is een pand met allure, het wordt het icoon van ons museum.’’