Vermiste vrouw (68) uit Hattem weer ongedeerd terug

Met ezelsbrug­ge­tjes lepelt Hattemse schooljuf (104) de ene na de andere herinne­ring op

6 oktober Maria Nijlunsing-Muller is met haar 104 jaar niet alleen de oudste inwoner van Hattem; vandaag gaat er ook een film over haar in première en is ze voor even weer bekend in haar oude woonplaats Finsterwolde.