Vlakke vloer op Markt in Hattem kost 1,3 miljoen

Sinds de herinrichting van de Markt en de bestrating rondom de kerk twee jaar geleden zijn er klachten over de toegankelijkheid. Mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van rolstoel, rollator of wandelwagen kunnen zich er nauwelijks over verplaatsen. Ook leveranciers krijgen hun karretjes er moeilijk overheen . De voegen die zijn aangebracht bij de herinrichting zijn grotendeels weggesleten, waardoor tussen de keien diepe groeven zijn ontstaan.