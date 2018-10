Voerman Museum Hattem wint 7500 euro voor 'blinden-app'

Directeur Daphne Kampman-Maas hoopte natuurlijk de prijs, een initiatief van het Oogfonds en het Van Abbemuseum, te winnen. Want dat betekenen dat ze 30.000 euro in ontvangst zou mogen nemen voor het ontwikkelen van de app. De tweede prijs was 15.000 euro, maar het Hattemse museum moet zich dus tevreden stellen met de helft.

Het geld wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een indoor navigatie-app, die mensen met een visuele beperking informatie geeft over kunstwerken in de collectie. Daarbij wordt een aantal geschilderde landschappen vertaald naar geluidslandschappen. ,,Via soundscapes willen we de schilderijen van Jan Voerman tot leven laten komen", vertelt de directeur.

Trilling

Kampman-Maas legde eerder al in de Stentor uit hoe dat werkt: ,,Blinde bezoekers voelen een trilling die aangeeft welke kant ze op moeten in het museum, tot zij voor een schilderij staan. Daar krijgt diegene dan uitleg over het schilderij. Het was vaak zo dat er speciale middagen voor visueel beperkten werden georganiseerd, maar wij willen iets hebben waardoor iemand die visueel beperkt is naar het museum kan gaan wanneer hij of zij wil."

De directeur zegt blij te zijn met de derde prijs. Ze wijst erop dat in Nederland 350.000 mensen blind of slechtziend zijn, daarbij zijn er nog eens ruim 600.000 mensen met een oogaandoening: ,,Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar de collectie. De uitdaging is iemand die niet kan kijken, toch te raken. De app geeft iemand met een visuele beperking de kans geheel zelfstandig kunst te ervaren."

Zintuigprikkelend

Het Verzetsmuseum Amsterdam werd eerste in de Raak Stimuleringsprijs met het plan voor een tentoonstelling over hoe Nederlanders worstelden met dilemma’s door onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vloermarkering in reliëf leidt bezoekers met een visuele beperking langs afbeeldingen en authentieke objecten die mogen worden aangeraakt, terwijl een audiotour vertelt wat er te zien is.