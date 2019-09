Volgens Peter Heerschop moet Hattem de nieuwe hoofdstad van ons land worden: ‘I am Hattem. Pats!’

Cabaretier, acteur en schrijver Peter Heerschop hield in de 538 ochtendshow een warm pleidooi voor de pittoreske Hanzestad als nieuwe hoofdstad van ons land. Volgens de 58-jarige Heerschop is het veel te druk in Amsterdam. ,,Laten we onze hoofdstad verplaatsen naar een dorp op de Veluwe. Ik noem maar wat: Hattem. Hattem heeft hem. Hattem heeft elk jaar 15 miljoen toeristen. Er gaan 300.000 rolkoffers per dag door Hattem. I am Hattem’’, riep Heerschop spontaan uit. Dat Hattem een stad is en geen dorp, wordt Heerschop door Hattem vergeven, het stadje ontving in 1299 stadsrechten, een jaar eerder dan Amsterdam.