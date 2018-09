Volledige buitengebied van Veluwe kan aan glasvezel

Ze wilden het nog even spannend houden, de mensen van Glasvezel buitenaf. Om half twee maandagmiddag stond de teller van deelgebied Noordoost-Veluwe op de website nog op 45 procent. Te weinig, want glasvezel wordt pas aangelegd als meer dan vijftig procent van de huishoudens zich aansluit. En de bijeenkomst in het stadhuis van Hattem gaat alleen door als de vijftig wordt gehaald.

Zelf zien ze de humor van de wat omslachtig opgebouwde spanning ook wel in. Want voordat bekend wordt gemaakt of er genoeg deelnemers zijn, stroomt de raadzaal in Hattem al vol met genodigden. En voor iedereen is er een gebakje. Toch lijkt er nog iets van oprechte verbazing als een A4'tje uit een envelop wordt getoverd met daarop '56,6%'.

Deelgebieden

Nu ook Noordoost-Veluwe overstag is, is de gehele Veluwe veroverd. Het gebied werd door Glasvezel Buitenaf opgedeeld in vijf deelgebieden. Omdat ze dan vijf keer een succes kunnen communiceren en zo de rest van de Veluwe opwarmen? Nee, zegt directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf. ,,Omdat we gebieden maken van 2500 tot vierduizend adressen. Want er moet wel sociale cohesie zijn." Vrij vertaald: iemand in Hattem kan niet iemand in Nijkerk op sleeptouw nemen, omdat de afstand te groot is.

Wel is het succes een mijlpaal voor Overijssel, vertelt de directeur. En nee, daarmee vergist hij zich niet. Hij wijst op Marle en Welsum: ,,De laatste twee overzeese gebiedsdelen van Overijssel." Bij Noordoost-Veluwe behoren overigens ook delen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst.

'Wow'

Wethouders Auke Schipper (Hattem) en Robert Scholten (Epe) waren aanwezig om namens hun gemeenten in de vreugde te delen. ,,Ik ben twee jaar geleden vanuit Zwolle naar Hattem verhuisd", vertelde Schipper. ,,Daar had ik glasvezel en ik dacht: 'Wow!' Jullie gaan er bijzonder op vooruit", richtte hij zich tot de bewoners.

Volgens Scholten is glasvezel enorm belangrijk voor het buitengebied. ,,Er zijn heel veel agrarische bedrijven die stoppen. Dat zijn mooie locaties om andere bedrijven te beginnen, maar de bereikbaarheid was vaak een probleem." Dat moet straks tot het verleden behoren.