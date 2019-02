Voltallige gemeenteraad Hattem boos: ‘Verleggen laagvliegroute Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar’

De voltallige gemeenteraad van Hattem vindt het verleggen van een laagvliegroute van Lelystad Airport op de noordelijke Veluwe ‘volstrekt onaanvaardbaar’. Woensdag werd bekend dat een vertrekroute, die over Wezep liep, iets naar het noorden is verschoven.

En daar zijn de partijen in Hattem het niet mee eens. ‘Deze route is slecht voor Hattem en betekent dat het probleem van Wezep wordt verplaatst naar Hattem’, schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring. ‘De verbetering voor de een mag niet leiden tot verslechtering voor de ander’.

Onrust

Volgens de partijen zijn de zorgen en de onrust over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport in Hattem fors toegenomen. ‘De gemeenteraad begrijpt dat er een oplossing moet worden gevonden voor Wezep en Wapenveld en wil daar ook in meedenken. Maar vindt het onaanvaardbaar dat het probleem nu eenzijdig op Hattem wordt afgewenteld. Zowel bij hoogtes van 1800 meter als van 2750 meter zal het vliegtuiglawaai als gevolg van de heersende windrichting over heel Hattem heen denderen. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het woonklimaat van onze inwoners.’

Leefbaarheid

Afgelopen maandag nam de gemeenteraad van Hattem unaniem een motie aan waarin werd aangegeven dat Lelystad Airport pas open kan als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen. ‘De leefbaarheid van de Noord-Veluwe, de gezondheid van inwoners en het milieu zijn nadrukkelijk in het geding’, stellen de partijen.