Voormalig paralympisch sporter Marleen Sanderse wordt burgemeester van Hattem

Paralympisch roeister

Sanderse is nu nog adjunct-afdelingsmanager Stedelijk beleid bij de gemeente Almere en Statenlid voor het CDA in de provincie Noord-Holland. Ze woont met haar gezin in Naarden, waar ze tussen 2014 en 2016 wethouder was. Nadat Naarden was opgegaan in de gemeente Gooise Meren was zij daar tot 2018 wethouder. Eerder was zijn actief als paralympisch roeister.