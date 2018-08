Voormalig tuincentrum Hattem doet dienst als caravanstalling

Het voormalige tuincentrum Groenrijk in Hattem biedt voortaan deels onderdak aan caravans en campers. Het geeft de nieuwe eigenaar Corné van Stokkom uit Wezep de gelegenheid na te denken over andere mogelijkheden met het pand.

De borden met daarop ‘Groenrijk’ liggen deze morgen nog op de grond. Aan het plafond hangen verschillende posters die doen terugdenken aan het voormalige tuincentrum aan de Zuiderzeestraatweg in Hattem, onder de rook van de snelweg A50. Ondertussen is de nieuwe eigenaar van dat pand, Corné van Stokkom, bezig met het verplaatsen van drie caravans. ,,Er komen er nog meer de komende tijd. Met name naar camperplaatsen is veel vraag.”

Franchiser

De voormalige vestiging van Groenrijk in Hattem staat ongeveer een half jaar leeg, maar eindelijk komt er weer bedrijvigheid. Eind maart heeft een veiling plaatsgevonden en sinds 1 juli is Van Stokkom de baas over de ruimte van meer dan 3300 vierkante meter. ,,Ik ben sinds 1995 al franchiser van de Welkoop in Wezep”, legt Van Stokkom uit. ,,En ik was al een tijdje op zoek naar iets nieuws. Toen kwam ik dit tegen en heb ik meegedaan.”

Als een nevenactiviteit is Van Stokkom, onder de naam ‘Caravan stalling Conifeer Hattem’, onlangs begonnen met het stallen van caravans en campers in een deel van de ruimte. ,,Zoiets geeft rust, zodat ik kan nadenken over wat ik verder met het pand wil. Er is plek voor een stuk of vijftig voertuigen. Ongeveer een kwart van de ruimte willen we hiervoor kwijt. Dat blijft zo.”

Van Stokkom is de laatste weken druk bezig geweest in de ruimte. Tussenwanden zijn bijvoorbeeld verwijderd en er komt nog een grote deur, zodat ook campers eenvoudig het voormalige tuincentrum in kunnen rijden. ,,Vroeger heette dit ‘De Conifeer’. Dat vond ik leuk om weer te doen, ook als respect richting de voorgangers.”

Bestemming

Grote vraag is natuurlijk wat er met het overige deel van het pand gaat gebeuren. Van Stokkom wil er nog niet zoveel over zeggen: ,,De bestemming tuincentrum zullen we wel in ere laten. Hoe? Daar gaan we over nadenken”, zegt hij. ,,Het is gewoon leuk om bezig te zijn. Ik ben nu bijna 50 jaar. Het is een leuke tijdsbesteding, hier kan ik wel oud worden. De mensen een beetje helpen met hun caravan.”

Het moge duidelijk zijn: de Wezeper is blij met zijn nieuwe project. ,,Ik heb er een goed gevoel bij. Ik wil hier een gezond bedrijf neerzetten.”