Voormalig wethouders geven boom aan Hattem

Zakdoekjes

De vaantjesboom, of zakdoekjesboom, is een kleine boom van maximaal 6 tot 8 meter hoog. In het verleden heeft in de omgeving van het Hooge Huis ook een vaantjesboom gestaan. Het exemplaar is nu pas door de voormalig wethouders geplant, omdat rond februari het beste moment is om een boom te planten.