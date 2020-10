Vrachtauto verliest duizenden liters mest op A50 bij Hattem, berger Wim: ‘Een smerig klusje’

Hardenberg zwaait waarnemer Wiggers met staande ovatie uit

23 september ,,Een bijzondere periode met twee gezichten: het eerste halfjaar was de gemeente Hardenberg in ‘full swing’, in het tweede halfjaar heerste de dictatuur van het coronavirus.’’ Zo kijkt Jan Willem Wiggers terug op het jaar minus één dag dat hij waarnemend burgemeester van Hardenberg was.