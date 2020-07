Vrees voor natuurschade door zonnepark op voormalige vuilstort Hattem

Goed nieuws voor fietsers en wandelaars: ’t Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem gaat toch nog in de vaart deze zomer

28 juli De veerpont over de IJssel tussen Zwolle en Hattem gaat toch nog varen dit jaar. Na wekenlange onduidelijkheid over of de oversteek coronaproof kon worden gemaakt, is er nu een datum.