Waarom is IJsseldijk gemaaid in een maand waarin dat juist afgeraden wordt?

Ontwikke­laar in Heerde snel uitgepraat over plannen zonnepark: ‘Jullie komen ons landschap verzieken!’

Ontwikkelaar Jeroen Schmaal van Sunvest had maandagavond geen enkele kans in het dorpshuis de Heerd in Heerde. Hij wilde bewoners van het buitengebied bijpraten over plannen voor een zonnepark in hun achtertuin, maar die willen er niets van weten. ,,Wij willen de gemeente spreken”, klonk het al snel.