Wapenveld geteisterd door jonge ratten

Presentator Eef Mokkink van RTV Hattem verongelukt op skipiste

23 november In Oostenrijk is woensdagmiddag Eef Mokkink uit Hattem verongelukt. Hij werd tijdens het skiën overreden door een achteruit rijdende pistebully, een voertuig dat sneeuw prepareert. Het ongeluk gebeurde bij Sölden in Tirol, in het westen van Oostenrijk.