Was Loetje K. verantwoordelijk voor de beestachtige dood van Dwoëny van den Brink?

Hattems orkest toont in Zwolle zijn kunnen: ‘Het is pas goed als je er kippenvel van krijgt’

9:00 Meezingen van klassiekers als ‘Bohemian Rhapsody’ of ‘Who wants to live forever’ zit er niet in. Er is ook geen ‘Freddy Mercury lookalike’ te zien. Maar de Queen Symphony van de Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH) op 13 april in De Spiegel in Zwolle heeft alles in zich om een groots optreden te worden. Al was het alleen maar omdat het 60-koppige fanfare-orkest wordt ondersteund door een projectkoor van 80 zangers.