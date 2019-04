Wereldwinkel Hattem sluit deuren per 1 juli

De Wereldwinkel Hattem in de Ridderstraat sluit per 1 juli haar deuren. Voorzitter Hanneke Grit, al dertig jaar verbonden aan de Wereldwinkel als vrijwilliger, legt uit waarom de beslissing is genomen.

,,De eerste reden is dat we min of meer voldaan hebben aan onze opdracht. We wilden de verre handel in de reguliere handel hebben. Dat is gelukt. Alle foodproducten die wij verkopen kun je nu in alle supermarkten kopen. Een andere reden is de teruglopende omzet van de winkel. En we draaien op vrijwilligers, maar het is steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. We hebben er nog 25. Dat is te weinig. Ze moeten dan te vaak in de winkel staan, en dan wordt het moeilijk. We zijn er met de vrijwilligers met elkaar naartoe gegroeid.’’

Maar de wereldwinkel is wel breder dan alleen food hè?

,,Nou naast food verkopen we ook kunstnijverheidsproducten. Maar food is toch de grootste poot. Mensen doen nu veel over internet, dus daardoor is het voor dit soort winkels toch wat moeilijk. Maar in wezen moeten we er ook niet tragisch over doen, want de opzet was dat er een faire handel kwam en dat is gelukt.’’

Wanneer hebben jullie besloten dat de winkel moet sluiten?

,,We zijn er al een paar jaar mee bezig. Maar we hebben een definitieve datum telkens voor ons uitgeschoven. We hadden eigenlijk als einddatum 1 januari 2020. Maar de vakantie staat nu weer voor de deur en een aantal medewerkers hebben gezegd dat ze het niet meer zien zitten deze zomer. Daardoor wordt het in de zomer een beetje moeilijk. Dan kunnen we wel een paar maanden een beetje doormodderen, maar dat is ook niet goed. Vandaar dat we voor deze datum gekozen hebben.’’

Er zijn de afgelopen jaren best veel wereldwinkels gesloten. Vorig jaar zijn er 30 gesloten en dit jaar tot nu toe al 5. Van de ruim 400 die er ooit waren zijn er nu nog zo’n 250 over.

,,Ja, we hebben het lang volgehouden. Neem alleen deze regio, Vaassen is gesloten. Heerde kan bestaan omdat de VVV daar bij in zit. Zwartsluis is dicht, Wezep is een paar jaar geleden dichtgegaan. Maar goed, wat we wilden was dat er een faire handel kwam in de reguliere handel en die is er. Dus je moet het positief bekijken.’’

Hoe zit het met de cadeaukaarten?