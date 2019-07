Wietplantage met honderden planten ontdekt in Hattem: twee aanhoudingen

INTERVIEW H2O-directeur Piet Tulner over bedrijven­ter­rein Hattemer­broek: ‘Het lek is bijna boven’

14:00 Afgelopen week was er weer goed nieuws voor Bedrijvenpark H2O, toen de Raad van State een streep zette door het laatste beroepschrift. In Hattem kan nu ook de schop in de grond. Directeur Piet Tulner blikt terug op zijn eerste drie jaar in Hattemerbroek: ‘Het imago was niet echt fijn.’