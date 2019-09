Wiggers: de burgemeester van Hattem die uit het raam klom, maar niet verdween

Waarnemer Van Asseldonk wil rol van burgerva­der op zich nemen in Hattem

19 september Toon van Asseldonk (65) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Hattem. Hij was tot april dit jaar burgemeester van Overbetuwe, maar stopte daar nadat zijn eerste ambtstermijn van zes jaar erop zat. De D66’er woont met zijn man Fred in Randwijk, bij Arnhem. Van Asseldonk is tevens voorzitter van het herdenkingscomité Wageningen45.