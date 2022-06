Witte Anjer Perkjes schieten als paddenstoelen uit de grond, maar waar staan ze voor?

Hattem speelt hoofdrol in expositie van Zweedse kunstena­res Andrea: ‘Het gaat om de ontmoeting’

Welke rol speelt water eigenlijk in het leven van de Hattemer? Met die vraag in haar achterhoofd reisde de Zweedse kunstenares Andrea Karlsén (30) vanuit Gotenburg naar de Gelderse Hanzestad. Wekenlang ging ze in de Dijkpoort over het onderwerp in gesprek met inwoners en andere bezoekers, om de verhalen tenslotte te bundelen in meerdere kunstwerken.

30 mei