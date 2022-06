Witteanjerperkjes schieten als paddenstoelen uit de grond, maar waar staan ze voor?

In de tuin van de Bergkerk in Deventer ligt in de schaduw het witteanjerperkje. Een meisje leunt op het bordje en kijkt met glurende ogen naar het perkje. ,,Achteraf is het jammer dat het perkje hier ligt”, zegt veteraan Bert Kleine Schaars (61). ,,Het is hier misschien rustig, maar niet iedereen ziet het. Het ligt er verstopt.”