Dorpsfeest Zalk afgelast vanwege overlijden Hattemer (61) bij drama N50

Bij het ongeval op de N50 maandagmiddag kwam naast een inwoner van Giethoorn ook Steven Wielink (61) om het leven. Weliswaar inwoner van Hattem, maar sterk geworteld in Zalk. Het dorpsfeest dat de komende dagen zou worden gehouden, is afgelast.

Het hadden een paar mooie dagen moeten worden in Zalk; gisteravond zou brassband Excelsior een optreden geven op het Kerkplein. Vandaag, morgen en zaterdag zouden in het teken staan van het Buitenfeest van de Oranjevereniging Zalk en waren een paar dagen groot feest gepland rondom feesttent. Er stond een zeskamp gepland, een roofvogelshow, muzikale optredens van radiozender RadioNL en een oldtimershow. Zondagavond zou de tent aan de Lage Landweg dienst doen als decor voor de traditionele dienst van de hervormde gemeente Zalk en Veecaten.

Ons kent ons

Dat alles gaat nu niet door, vanwege het overlijden van Steven Wielink maandagmiddag bij het ongeval op de N50. Weliswaar een inwoner van Hattem, maar sterk verbonden met Zalk. ,,Er zijn bij het bestuur van onze vereniging veel mensen die hem goed kenden", weet voorzitter Wim Buter van de lokale Oranjevereniging. ,,Mijn dochter zit bij de kleindochter van Wielink in de klas. Zo is het in Zalk, iedereen kent elkaar."

Maandagavond waren de vrijwilligers van de Oranjevereniging eigenlijk bezig om de tent te versieren voor de komende dagen toen rond kwart voor zeven de onheilstijding binnenkwam. ,,Dan sta je bij elkaar en zeg je: volgens mij kunnen we niet anders dan de boel afgelasten", aldus voorzitter Buter.

Bedrijfsdirecteur

Steven Wielink was directeur van Wielink Agrarisch Handelsbedrijf BV uit Dronten ('Boer zoekt voer'), gespecialiseerd in mengkuilen. Via Facebook laat het bedrijf weten in Wielink een gedreven collega en gerespecteerd directeur te hebben verloren en zijn kennis en ervaring erg te missen.

Ouderling

Wielink was ook ouderling bij de hervormde gemeente Zalk en Veecaten. ,,Een heel betrokken ouderling, een hard werkende man die druk bezig was met het bedrijfsleven, maar zich ook inzette voor de gemeente", aldus predikant Jan Geerts. Betrokkenheid kenmerkte de overleden ondernemer. ,,Zondags na de dienst, bij het nagesprek, was hij vaak toch wel een van de initiatiefnemers. Daaruit bleek wel zijn betrokkenheid."

Respect

Vol respect is Geerts ook over de beslissing van de Oranjevereniging om alle festiviteiten af te gelasten, waaronder de dienst die zondagavond zou worden gehouden in de feesttent waar de avond tevoren nog volop zou zijn gefeest. In plaats daarvan leidt Geerts maandag de rouwdienst van Wielink.