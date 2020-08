Zijn Klompenpaden suf en alleen voor volwassenen? Niet door speciale route bij Hattem

De tuinen van Till Anna (81) uit Hattem blijft fit dankzij hectare vol groen: ‘Deze tuin heeft mij gered’

13 juli Zomer, dé tijd om van de tuin te genieten. In onze nieuwe rubriek De tuinen van Till brengen wij bijzondere, inspirerende tuinen voor het voetlicht én geven we een tuintip. Deze week de tuin van Anna Kroes (81) in Hattem. ,,Tuinieren houdt me jong.’’