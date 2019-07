Zonnepanelen op dak van gemeentewerf Hattem

Wethouder Auke Schipper, Dick Stoppelenburg van Powered by Hattem en Rob Koller van Koller Installatietechniek uit Hattem, de installateur van de zonnepanelen, namen vrijdagmorgen de installatie in gebruik. Hattem wil graag klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed en dat is in 2017 in een convenant vastgelegd. De gymzaal aan de Spoorstraat en kinderdagverblijf Partou werden vorig jaar met zonnepanelen al bedekt, inmiddels zijn ook de daken van De Marke en de gemeentewerf dus voorzien.