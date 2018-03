Zorgen over nieuw woonzorgcentrum Hattem

Naar verwachting is er snel duidelijkheid over de invulling van woonzorgcentrum Hof van Blom in Hattem. Toch zijn er ook veel zorgen.

Begin april is duidelijk wie de zorg gaat leveren in het nieuw te bouwen woonzorgcentrum het Hof van Blom in Hattem. De Tender, een soort aanbestedingsprocedure, van aannemer en eigenaar Nijhuis Bouw is recent afgelopen. ,,We gaan ons beraden op de voorstellen en geven begin april duidelijkheid. Daarbij proberen we ook zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen die er zijn”, meldt commercieel manager Mark Broekhuijsen van Nijhuis.

De nieuwbouw van het Hof van Blom in Hattem was lange tijd onzeker. Zorginstelling Driezorg zag af van de bouw van het woonzorgcentrum, omdat de organisatie de financiering niet rond kreeg. Vervolgens werd de grond bijna een jaar geleden verkocht aan de Rijssense aannemer Nijhuis. De aannemer zoekt alleen nog een geschikte zorgleverancier die aan 32 mensen zware zorg kan leveren.

Verrast

De gemeente Hattem en aannemer Nijhuis Bouw meldden in november al dat er snel duidelijkheid zou komen over de toekomst van het woonzorgcentrum. Totdat daar de Tender verscheen. ,,Wij waren in gesprek met Nijhuis en werden verrast door die procedure”, meldt bestuurder Laurent de Vries van de meer algemene zorgaanbieder Viattence. Of zijn organisatie nog in de race is wil hij niet zeggen.

In Hattem is inmiddels wel de vrees ontstaan dat het Hof van Blom een christelijke identiteit krijgt. Onder meer de PvdA sloeg al alarm. ,,De bemoeienis van de gemeente is nul, mits Nijhuis voldoet aan de regels. We hebben wel wensen kenbaar gemaakt”, meldt wethouder Jan van der Heeden. Een verlangen is de keuzevrijheid voor verschillende levensovertuigingen. De Hanzestad wil twee woonzorgzones, met diverse voorzieningen dichtbij. Omdat De Bongerd al een christelijke identiteit heeft, zou het Hof van Blom het algemene etiket moeten krijgen. Nu het zeer twijfelachtig is of Viattence nog meedoet, is de komst van een tweede christelijke woonzorgzone dichterbij dan ooit.

Keuzevrijheid

Veel Hattemers zien de keuzevrijheid rondom woonzorgzones als een groot goed, maar vrezen dat er straks geen keuze meer is. ,,Wij zijn teleurgesteld in de houding van Nijhuis. Ik lig er soms wakker van”, beaamt Hanneke Jurriëns namens de Vrienden van het Hof van Blom.

Volgens manager Mark Broekhuijsen van Nijhuis gaan er veel valse geruchten rond in Hattem over het Hof van Blom. Hij wil tijdens de procedure van de Tender niks zeggen over bijvoorbeeld deelnemende partijen. Wel gaat hij uitleg geven aan de politiek in Hattem nadat een zorgaanbieder is gekozen. ,,We hebben die Tender juist opgezet om het op een zo eerlijk en transparant mogelijke manier te doen.”