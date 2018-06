Zwollenaar Van Heek tweede bij NK golf Super Senioren

video Kleine fout kan fataal zijn op NK Super Senioren in Hattem

14 juni Voor het derde jaar op rij is de Hattemse Golf & Country Club twee dagen lang het toneel van het Nederlands kampioenschap golf voor Super Senioren. Die term is door de Nederlandse Golf Federatie bedacht voor 65-plussers. De jonkies zijn in het voordeel, want de jaren gaan tellen.