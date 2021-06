A50 bij Heerde in één richting afgesloten na ongeval

Een autowas­straat in het groen langs de IJssel, dat kan toch helemaal niet? Tijd voor een selfie

30 mei Er is niemand die geen emotie heeft bij de bont gekleurde autowasstraat die sinds vrijdag langs de IJssel staat in Wijhe. Een glimlach of regelrechte verontwaardiging. En natuurlijk even een selfie. Het gevaarte levert nu al steevast commotie op. Al voordat de kunstroute langs de IJssel, de IJsselbiënnale, officieel begonnen is.