Aanleg glasvezel in buitengebied Noordoost-Veluwe begonnen

Uit de toespraken van de diverse partijen voorafgaand aan het officiële startmoment is wel duidelijk dat iedereen blij is dat de aanleg nu echt gaat beginnen. In september 2018 bleek al dat de benodigde deelname van 50 procent van de huishoudens in dit gebied is gehaald, met ruim 57 procent. ,,Voor wie is internet niet belangrijk? Ook in het buitengebied is het van belang’’, aldus wethouder Yasemin Cegerek van de gemeente Heerde. ,,Mooi dat we aan de slag gaan.’’