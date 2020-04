Aannemersbedrijf Van Laar biedt uitweg voor centrumplan Heerde

Officier wil ‘overspan­nen’ brandstich­ter uit Wapenveld naar verpleeg­huis sturen

20 april Zijn vrouw was net overleden en daardoor zag de 73-jarige Peter van de B. uit Wapenveld het allemaal even niet meer zitten. ,,Ik was een beetje overspannen", vertelde hij maandag aan de Zutphense rechtbank. Hier moest hij voorkomen voor brandstichting in zijn woning op 4 januari.