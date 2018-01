Aanslag op auto Heerdese ondernemer jaar na dato nog altijd onopgelost

Boem! Zondagavond 29 januari 2017, tien over tien. Een knal doet de Veldkamp-seweg in Heerde op zijn grondvesten schudden. Het blijkt een explosief te zijn, bevestigd onder de auto van zakenman Gerhard den Boon. Nu, precies een jaar later, is nog altijd onbekend wie achter de aanslag zat.

Het is vandaag een jaar geleden dat er een aanslag wordt gepleegd op de auto van Gerhard den Boon (40) uit Heerde. De complete onderkant van de auto, een Audi Q7, is ernstig ontwricht. Overal zitten gaten. De politie gaat uit van een gerichte actie en spreekt van een aanslag. De dader is echter nog spoorloos, de zaak is tot op heden niet opgelost.

,,Van de politie heb ik niets meer vernomen. Iets meer prioriteit aan de zaak geven was niet verkeerd geweest. Zelf heb ik op een gegeven moment ook geen actie meer ondernomen. Je wilt verder, het boek sluiten.''

Gerhard den Boon is directeur van de Den Boon Group, een bedrijf in straatwerk, montage, kitwerken en tuinaanleg. Hij begon het bedrijf eind jaren negentig bij zijn ouderlijk huis in Wapenveld en bouwde het uit tot een succesvolle onderneming. De zaak sponsort tal van - christelijke - activiteiten.

Grappig

Hij woont met zijn vrouw Bernice en zeven kinderen naast het bedrijf aan de Veldkampseweg. Het anders zo rustige weggetje met vijf, zes woonhuizen vormt de overgang tussen het bedrijventerrein en sportvelden in Heerde. Den Boon vermoedt vanaf het eerste moment dat de ontploffing werkgerelateerd is. In een eerste reactie spreekt hij van een 'kwajongensstreek, eentje die niet grappig is trouwens'.

De rasondernemer geeft in zijn bedrijf mensen een kans die hun leven opnieuw willen opbouwen. ,,Dit komt voort uit mijn levensovertuiging, ik geef mensen een kans, soms ook een tweede, derde en als het nodig is: een vierde kans. Als bedrijf heb je ook met ex-personeel te maken, met mensen die denken dat hen onrecht is aangedaan. Ik zie dit als een slechte, laffe daad van iemand die niet heeft geleerd te communiceren op een juiste manier.''

Intimideren

Den Boon zegt zich niet te hebben laten intimideren door de aanslag. ,,Het is een ontzettend vervelende start van het jaar geweest. Punt'', aldus de Heerdenaar, die datzelfde jaar zijn bouwgroep uitbreidt met een aantal succesvolle webshops in kitten en lijmen.

Gerhard den Boon hoopt dat de zaak alsnog wordt opgelost, hoopt op een gesprek met de dader. ,,Het liefst zie ik dat de politie met een dader komt. Ik zou dan graag een kop koffie met hem of haar willen drinken en het gesprek over het waarom willen aangaan. Wat zit er zo dwars dat je probeert de auto van iemand op te blazen? Haat met haat beantwoorden, levert niets op. Beter is het om haat met liefde te beantwoorden, dan verandert er misschien iets. Een goed gesprek heeft meer effect dan straf. Bij deze is de dader uitgenodigd voor een kop koffie.''

