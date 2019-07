Aantal GHB-gebruikers in Heerde blijft stijgen: gemeente maakt zich zorgen

,,Het was de afgelopen jaren dweilen met de kraan open", vertelt wethouder jeugdzorg Jan Berkhoff. ,,In Heerde zijn volgens een scan van de politie zo'n 25 mensen in meer of mindere mate verslaafd aan GHB. Of we iedereen in beeld hebben, weten we niet. Wel groeit deze groep verslaafden nog steeds. We willen nu in samenwerking met het Trimbos-instituut het probleem aan de voorkant aanpakken."