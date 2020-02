Aart (71) sluit na halve eeuw zijn kapsalon in Wapenveld: ‘Sommige klanten hebben geen andere kapper gehad’

Totaal was in pand aan de Stationsweg ruim 70 jaar Kapsalon van Egteren gevestigd. Voor Aart runden zijn ouders, overgekomen uit Nunspeet, de zaak al twintig jaar. Vader had de herensalon, moeder van Egteren runde de damesafdeling. ,,Eigenlijk ben ik er vanzelf ingerold. Het vak was het beste meteen in de praktijk te leren. Als 15-jarig ben ik toen voor vijf gulden per week in een kapsalon in Epe aan de slag gegaan”, vertelt Aart.