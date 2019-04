Acht lintjes uitgereikt in Heerde

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Gert Wim Stoffer was bestuurslid van de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) en actief bij de hulp aan Polen vanuit de Hervormde gemeente in Wapenveld en de Stichting Hulp Oost Europa in Barneveld. Ook was hij bestuurslid voor het christelijk onderwijs in Wapenveld. Als penningmeester van de Stichting Vriendenkring 13 april 1945 zet hij zich in voor de instandhouding van het oorlogsmonument bij de Klementbrug in Heerde.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Ted Hoogers is bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde actief als organist en was voorzitter van de kerkenraad. Hij is medeoprichter van de stichting Voetveer Veessen-Fortmond (Kozakkenveer) en de nieuwe Stichting Havenbeheer Veessen. Verder was de heer Hoogers actief onder andere betrokken bij voetbalvereniging VEVO en de buurtbus.

Hendrik Mulder is actief betrokken bij de Hervormde gemeente in Veessen. Hij is medeoprichter van de Stichting Voetveer Veessen-Fortmond (Kozakkenveer) en de Stichting Havenbeheer Veessen. Ook is hij actief voor begrafenisvereniging bij Memento Mori en het behoud en de renovatie van het Berghuizerbad in Wapenveld.

De broers Geert, Herman en Lammert Stijf zijn alle drie tezamen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege hun vele vrijwilligersactiviteiten. Belangrijkste daarvan is hun betrokkenheid bij de Schaapskudde Epe-Heerde als schaapscheerder tijdens het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest.

Hans van Es verricht diverse taken bij de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde. Bij het christelijk mannenkoor De Lofzang is hij bestuurslid-secretaris. Ook draagt hij het Heerder dialect uit als vrijwilliger bij Dialect Wârkgroep Heerde.