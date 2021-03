Action in 20 minuten: het begint met stress en eindigt met tijd over, is de ervaring in Heerde

Maikel B. uit Heerde, verdacht van het doden van zijn moeder, wacht door corona nog op psychia­trisch onderzoek

8 maart Maikel B. (46) uit Heerde is nog niet onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij wordt verdacht van het ombrengen van zijn 66-jarige moeder Betsie, september vorig jaar. In de Arnhemse gevangenis, waar hij wacht op de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, was in februari een corona-uitbraak. B. kon daardoor niet naar het PBC worden overgeplaatst.