AED moet zich als olievlek rond Hoorn verspreiden

Gemeente onderzoekt uitbreiding AED’s



In de gemeente Heerde hangen sinds 2009 als onderdeel van het project HartVeiligWonen negen AED’s: drie in Wapenveld, vier in Heerde, één in Veessen en één in Vorchten. In de praktijk hangen er meer apparaten in de gemeente, maar die zijn veelal in bezit van bedrijven en alleen te gebruiken door personeel en bezoekers. ,,In het najaar van 2018 hebben we een inventarisatie gemaakt wat er beter kan qua dekking. Ambtelijk willen we naar vier in Wapenveld, zeven in Heerde, een in Veessen en een in Vorchten”, meldt woordvoerder Jolie Doorduin. Of daar financieel ruimte voor is wordt onderzocht. Een nieuwe locatie kost de gemeente 2.700 euro en daar bovenop 400 euro per jaar. Het moet vooral binnen de bebouwde kom voor voldoende apparaten zorgen, zonder zogeheten blinde vlekken.



De gemeente Heerde begrijpt de inzamelingsactie van Marcel van Buul. Wethouder Jan Berkhoff vindt het juist mooi dat er inwonersinitiatieven zijn: ,,Dit past helemaal in de participatiesamenleving.” De gemeente kan bij de inzamelingsacties adviseren, maar financieel geen steun bieden. ,,De AED is een hulpmiddel, geen doel op zich”, legt de woordvoerder bovendien uit.



Een advies is dat mensen die het apparaat willen gebruiken hiervoor een cursus nodig hebben. ,,Het kan zijn dat burgers zonder cursus hulp gaan verlenen met het apparaat zonder dat ook 112 wordt gewaarschuwd. Het gebruik van de AED is (slechts) een onderdeel van de totale hulpverlening.”