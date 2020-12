Afscheid nemen van burgemeester Koops in Heerde, op alfabet

In september maakte Jacqueline Koops bekend per direct te stoppen als burgemeester van Heerde. Corona was de boosdoener. Zaterdag 12 december neemt ze afscheid. Ook door corona is een normale receptie niet mogelijk, maar er is een oplossing gevonden. Iedereen is van harte welkom.