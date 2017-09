Agenten belaagd en mishandeld in Heerde

Dorpshuis Heerde bijna failliet

20 september Dorpshuis Heerde staat op de rand van een faillissement. ,,Als we zo doorgaan, is het einde nabij", zegt bestuursvoorzitter Tjapko Jager. ,,De financiële situatie is nijpend." Volgens Jager is de hoogte van de huur die de gemeente Heerde rekent de belangrijkste oorzaak. ,,We zijn al drie jaar in gesprek, maar we schieten niks op."