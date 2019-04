Ajax-tompoucen gewild in Heerde; binnen paar uur al uitverkocht

Of de halve finale van de Champions League, met de Nederlandse voetbalclub Ajax, ook een beetje leeft in het nuchtere Epe en Heerde? Absoluut! Banketbakkerij Kamphorst heeft deze dinsdag ruim duizend speciaal gemaakte Ajax-tompoucen verkocht in de dorpen: ,,Het is een gekkenhuis.’’

Bakker Herco Veldhuizen van bakkerij Kamphorst in Heerde, met ook een vestiging in Epe, is blij als hij dinsdagmiddag even aan de telefoon op adem kan komen. ,,We zijn helemaal los. Alles is al weg, het is een gekkenhuis. Ongelooflijk wat dit teweegbrengt. De meeste reacties zijn positief. Je ziet dat het succes van Ajax ook echt leeft.’’

Veldhuizen is zelf een enorme Ajax-fan, de club die deze dinsdagavond in halve finale staat van de prestigieuze Champions League. Toen hij op de Facebook-pagina van zijn zaak meldde dat er op deze dinsdag speciale Ajax-tompoucen zouden zijn, stroomden de reacties al binnen. ,,Gisteravond zijn we al gestart met de voorbereidingen. We hebben geprobeerd in te schatten hoeveel we er zouden verkopen. Misschien hebben we er iets te licht over gedacht.’’

Clubkleuren

Want binnen een uur of zes zijn alle ruim duizend tompoucen, afgemaakt in de clubkleuren en het logo van Ajax, verkocht. ,,We zijn nu nog wel overgegaan op ander gebak in de kleuren van de club, zoals kasteeltjes. Ik schat dat we over de hele dag 2000 gebakjes verkopen vandaag. Ja, dat is heel erg veel.’’

Voor Veldhuizen smaakt het hoe dan ook naar meer. ,,Volgende week woensdag (als Ajax de tweede halve finale speelt, red.) doen we het weer. Tenzij Ajax heel ruim verliest, maar dat verwacht ik niet.’’Daarover gesproken; wat denkt Veldhuizen dat het gaat worden vanavond? ,,Het wordt 1-2 voor Ajax, maar met een gelijkspel ben ik ook tevreden. Dan maken we het volgende week gewoon af in Amsterdam.’’