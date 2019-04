Alsnog onderzoek naar mysterieus klooster Hulsbergen bij Wapenveld: ‘We zijn vol verwachting’

Honden moeten voortaan aan de lijn in natuurge­bied de Renderklip­pen bij Heerde

23 april De gemeente Heerde stelt een aanlijngebod in voor honden in haar bos- en heidegebieden op de Renderklippen. Loslopen van honden is alleen mogelijk in het aangewezen hondenlosloopgebied. Daar geldt dat er maximaal drie honden per volwassene losgelaten mogen worden die dan ook nog eens onder appèl moeten staan.