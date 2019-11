Amper 700 inwoners, maar Veessen heeft vanaf maandag drie winkels dankzij Bats! van Hélène

Kerst is in aantocht. En dat is duidelijk zichtbaar in de Stoom van Jan. In dat gebouw, pal naast de Möle van Bats in Veessen, komen de lampjes, ballen en pakjes je tegemoet. Het is een kleine week voor de opening als Hélène van Leeuwen de laatste hand legt aan de inrichting van haar nieuwe, eigen winkel: Bats! ,,Ik heb kerstspullen genoeg", zegt ze met een lach op het gezegd. ,,Laatst was ik met mijn man aan het inkopen. ‘Doorlopen!’, zei hij toen we op de afdeling met kerstspullen liepen.”