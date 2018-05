Andre zet punt achter zijn Hoeve van Loo

Ondernemers die hun bedrijf sluiten doen vaak geheimzinnig om de reden, maar Andre van Loo is een open boek. ,,Mijn moeder was mijn investeerder. Zij woonde achter ons, maar is vorig jaar overleden. Het overzetten van de hypotheek, aangescherpte bancaire regels en het feit dat onze locatie een horecapand met een bedrijfswoning is, stuit voor ons op teveel financiële nadelen. Vraag me niet waarom precies, maar het is niet mogelijk de bestemming om te zetten van horeca met bedrijfswoning naar horeca met woonbestemming. Verkopen is daardoor niet interessant voor ons, ik wil niet met een particuliere investeerder in zee en als ik verderga als eenmanszaak, moet ik zoveel belasting betalen; die bedragen kan ik hier nooit verdienen. Dus heb ik in april besloten te stoppen en een andere baan te gaan zoeken. We blijven hier wel wonen. De bestemming helemaal veranderen in wonen, mag wel.''

Ingrijpend

Een ingrijpende beslissing, waar Van Loo echter geen seconde van wakker heeft gelegen of ligt. ,,Ik voel me nergens te groot voor. Bij de Friki achter de kassa? Of ergens als leidinggevende of als troubleshooter of als adviseur aan de slag? Het maakt me niet uit. Ik heb altijd mijn geld kunnen verdienen, zie vanzelf wel wat het nu wordt. Ik ga alleen niet in de horeca werken voor een andere baas. Dat wordt natuurlijk een drama. Daarvoor heb ik te lang alles voor mezelf, op mijn eigen manier gedaan.''

Bij de Hoeve van Loo deed Van Loo alles zelf. ,,Van kamers schoonmaken, tot kok in de keuken, van productinkoop en bedden opmaken tot de reserveringen. Ik had alleen hulp van scholieren, nooit vast personeel. Mede daarom doet het afscheid van dit bedrijf me denk ik niet zoveel pijn. Het was dag in dag uit altijd zó keihard werken. Ik heb het nooit met tegenzin gedaan, maar was me wel ook terdege bewust dat ik dit niet tot mijn oude dag zou kunnen volhouden. Ik realiseerde me dat ik er op zeker moment mee zou moeten stoppen. Alleen het moment waarop het zover is, komt door de financiële perikelen nu iets eerder dan verwacht.''

Kenmerkend