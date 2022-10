Appartementen in Heerde? Prima, maar die grote rode beuken moet ten koste van alles worden gespaard

De eerste vijvers op de Veluwe staan (bijna) droog: ‘De tranen springen me in de ogen’

Hoge temperaturen en weinig neerslag. Dat laat zich voelen in de Veluwse natuur. Zo staat er steeds minder water in de beken. De vijver in het Beekpark in het centrum van Epe is deels drooggevallen. Het waterschap heeft voor eventuele reddingsoperaties een beroepsvisser klaarstaan.

3 augustus